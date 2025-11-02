Vedere e sentire oltre la sordocecità | tra gli speaker del Tedx di Forlì c' è anche Francesca Donnarumma
Ci sarà anche Francesca Donnarumma tra gli speaker della quarta edizione del Tedx Forlì, il format statunitense nato nel 1984 per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito, che torna sabato 31 gennaio 2026, al teatro Diego Fabbri. Donnarumma ha 32 anni e all’epoca della discussione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
