Vasto incendio nella notte a Cagliari a fuoco 9 veicoli con piattaforma | i video dell’intervento

Notizie.virgilio.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Cagliari in viale Monastir, nove mezzi di una ditta di noleggio piattaforme distrutti nella notte: Vigili del fuoco al lavoro per due ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vasto incendio nella notte a cagliari a fuoco 9 veicoli con piattaforma i video dell8217intervento

© Notizie.virgilio.it - Vasto incendio nella notte a Cagliari, a fuoco 9 veicoli con piattaforma: i video dell’intervento

