Vasto incendio nella notte a Cagliari a fuoco 9 veicoli con piattaforma | i video dell’intervento
Incendio a Cagliari in viale Monastir, nove mezzi di una ditta di noleggio piattaforme distrutti nella notte: Vigili del fuoco al lavoro per due ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Due morti per un vasto incendio in un condominio Acer a Rimini Tutti i dettagli su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Un vasto #incendio è scoppiato sabato a #LaValletta #Brianza (#Lecco) nello storico #Monastero di #Bernaga, realizzato all'inizio del XVII secolo e recentemente diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Ca - X Vai su X
Cagliari, incendio in viale Monastir: 9 mezzi distrutti in un piazzale aziendale - 30 è divampato un vasto incendio in un piazzale di viale Monastir, all’interno di un’area appartenente a una ditta che si ... cagliaripad.it scrive
Cagliari, incendio in una palazzina: in fiamme il tetto in legno - Paura per un incendio che ha interessato una porzione del tetto in legno di un'abitazione a due piani in via Nazionale, a Quartucciu nel cagliaritano, nella notte tra sabato ... Scrive ilmattino.it
Nove autocarri distrutti da un incendio: è stato un attentato? – Video - Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 2:30 di questa notte, distruggendo nove automezzi parcheggiati in un piazzale dedicato al noleggio di piattaforme aeree autocarrate. linkoristano.it scrive