Vasto incendio in un appartamento di Via Mola Vecchia messe in salvo due persone

Mattinata di grande paura e intensa attività per i soccorritori a Frosinone. Intorno alle ore 8:30 di sabato 1° novembre 2025, un violento incendio appartamento è divampato in un condominio residenziale del complesso delle case Ater in Via Mola Vecchia, richiedendo una massiccia mobilitazione di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

