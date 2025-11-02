vardy spaventa la juve ma alla cremonese non basta

Cremonese, 1 novembre 2025 – Una Cremonese mai doma ci prova, con generosità e volontà, ma non riesce a frenare la voglia di vincere della Juventus, che apre il nuovo ciclo di Spalletti conquistando tre punti allo “Zini” (seppur con una certa sofferenza finale). I bianconeri si portano in vantaggio al primo tentativo e gestiscono poi senza troppi affanni il tentativo di reazione della compagine di Nicola, che gioca quasi intimorita con un avversario tanto prestigioso e non riesce a creare vere palle-gol dalle parti di Di Gregorio prima del raddoppio di Cambiaso. TVRG Cremonese vs Juventus nella foto Andrea Cambiaso (Juventus) esultanza dopo il gol del 2 a 0 Cremona 01-11-2025 Stadio Giovanni Zini Cremonese vs Juventus Campionato Serie A Enilive - 10a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Nemmeno il 2-0 costringe alla resa i padroni di casa, che rimangono in partita e al 38’ siglano con Vardy la rete che riapre la contesa e regala ai tifosi un epilogo al cardiopalma, ma gli ospiti, seppur con qualche patema d’animo di troppo, riescono a condurre in porto la preziosa vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

