Vardy spaventa la Juve ma alla Cremonese non basta
Cremonese, 1 novembre 2025 – Una Cremonese mai doma ci prova, con generosità e volontà, ma non riesce a frenare la voglia di vincere della Juventus, che apre il nuovo ciclo di Spalletti conquistando tre punti allo “Zini” (seppur con una certa sofferenza finale). I bianconeri si portano in vantaggio al primo tentativo e gestiscono poi senza troppi affanni il tentativo di reazione della compagine di Nicola, che gioca quasi intimorita con un avversario tanto prestigioso e non riesce a creare vere palle-gol dalle parti di Di Gregorio prima del raddoppio di Cambiaso. TVRG Cremonese vs Juventus nella foto Andrea Cambiaso (Juventus) esultanza dopo il gol del 2 a 0 Cremona 01-11-2025 Stadio Giovanni Zini Cremonese vs Juventus Campionato Serie A Enilive - 10a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Nemmeno il 2-0 costringe alla resa i padroni di casa, che rimangono in partita e al 38’ siglano con Vardy la rete che riapre la contesa e regala ai tifosi un epilogo al cardiopalma, ma gli ospiti, seppur con qualche patema d’animo di troppo, riescono a condurre in porto la preziosa vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, la Cremonese spaventa l'Atalanta con Vardy: Brescianini pareggia e regala un punto a Juric - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, la Cremonese spaventa l'Atalanta con Vardy: Brescianini pareggia e regala un punto a Juric - X Vai su X
Cremonese-Juventus 1-2 - La riapre Vardy - Duello con Gatti, d'esperienza l'inglese riesce a prendere un vantaggio e a punire Di Gregorio incolpevole. Scrive tuttojuve.com
Vardy scares Juve but it's not enough for Cremonese - I grigiorossi subiscono un gol in avvio con Kostic e il raddoppio con Cambiaso, ma non mollano e al 38' della ripresa accorciano le distanze ma alla fine il pari non arriva ... Segnala sport.quotidiano.net
Cremonese-Juventus 1-2: video, gol e highlights - Bianconeri subito avanti col mancino incrociato di Kostic e sempre col sinistro trovano il bis a metà d ... Scrive sport.sky.it