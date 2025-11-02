Vandeputte su Cremonese Juve | Peccato per la sconfitta Penso che dobbiamo proseguire si questa cosa
Le dichiarazioni del calciatore grigiorosso dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve Ai microfoni di DAZN, il giocatore grigiorosso Vandeputte ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A. RUOLO A CENTROCAMPO – «Mi trovo bene, sono a disposizione del mister. È stato un primo tempo in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
| LE PAGELLE La Cremonese torna alla vittoria e sale a 14 punti in classifica. Bonazzoli è letale con una doppietta, la prima in grigiorosso. Vandeputte gioca a tutto campo, Barbieri sulla destra è una furia. La difesa è solida e Audero deve fare una sola para - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Juventus 1-2: video, gol e highlights - Bianconeri subito avanti col mancino incrociato di Kostic e sempre col sinistro trovano il bis a metà d ... Segnala sport.sky.it
Cremonese-Juventus 1-2 - La riapre Vardy - Duello con Gatti, d'esperienza l'inglese riesce a prendere un vantaggio e a punire Di Gregorio incolpevole. tuttojuve.com scrive
Cremonese-Juventus, le pagelle di CM: super Vlahovic, Vardy infinito - Alterna buone giocate ad errori, ma è protagonista di una chiusura decisiva in area a inizio secondo tempo. Riporta msn.com