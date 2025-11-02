Vandalizzata la targa per Michelle Causo la ragazza uccisa a coltellate a Primavalle

"Vergogna". Così il Comitato Torrevecchia Primavalle denuncia l'atto vandalico alla targa dedicata a Michelle Maria Causo nel parco di Torrevecchia: "Spezzata e abbandonata a terra". La ragazza 17enne venne uccisa nel giugno del 2023 da un coetaneo condannato a 20 anni di reclusione.Vandalizzata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi in Consiglio Comunale si è consumata una delle pagine più tristi del confronto democratico nella nostra città. L’ordine del giorno che chiedeva semplicemente il riposizionamento della targa dedicata a Norma Cossetto, più volte vandalizzata e divelta, è s - facebook.com Vai su Facebook

Vandalizzata ancora la targa in memoria di Pino Pinelli. L’Anpi: “Il Comune la metta in sicurezza” - X Vai su X

Vandalizzata la targa per Michelle Causo, la ragazza uccisa a coltellate a Primavalle - La denuncia del comitato Torrevecchia Primavalle: "Gesto vile che calpesta la memoria di una ragazza innocente e ferisce una comunità intera" ... Scrive romatoday.it

Michelle Causo, i genitori: «Nessun perdono per il mostro: nostra figlia aveva paura del sangue, avrà vissuto un incubo negli ultimi istanti» - La madre dell’assassino, raccontano, è scappata da Roma e non ha mai chiesto scusa. Secondo leggo.it

Ultimo, vandalizzata la targa in suo onore, che cos’è successo - Uno tra i giovani cantautori italiani più apprezzati degli ultimi tempi è, senza dubbio, Ultimo, che con la sua musica si è saputo creare in poco tempo una solida carriera e un seguito di affezionati ... Da dilei.it