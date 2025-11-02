Vandali sulle Piagge danneggiati i ' bambini' con lo smartphone | la drastica decisione dell' artista
I vandali sono entrati di nuovo in azione nelle scorse settimane su viale delle Piagge dove a farne le spese è stata ancora, non è la prima volta infatti, la scultura dell'urban artist Giovanni da Monreale denominata ‘5’, che rappresenta un bambino di 5 anni che gioca con uno smartphone e un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
