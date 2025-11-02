Vandali colpiscono ancora | lancio di uova contro l' autobus che porta gli infermieri al ' Riuniti'

Autobus diretto al ‘Riuniti’ ancora nel mirino dei vandali. Si tratta del secondo caso in 24 ore che vede coinvolto uno dei bus impegnati nelle sei corse giornaliere dedicate alla tratta, andata e ritorno, San Marco in Lamis - Policlinico Riuniti di Foggia.Choc a Foggia: preso a sassate il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

