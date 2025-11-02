Van Dijk | Sono state fatte affermazioni ridicole di certo non scendiamo in campo per perdere

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Aston Villa, i giocatori del Liverpool insieme al suo allenatore si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Le loro parole – riportate dal Telegraph quest’oggi – lasciano intravedere quanta tensione si stesse accumulando nello spogliatoio del Liverpool che oggi, pure con 4 sconfitte in 11 giornate, è al quarto posto in classifica. Mentre l’Arsenal è sempre più solo al comando. Van Dijk: «Circolano voci senza controllo, di certo non scendiamo in campo per perdere». «Anche nei momenti migliori, bisogna continuare ad andare avanti e non mollare mai il piede sull’acceleratore» ha detto Van Dijk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Van Dijk: «Sono state fatte affermazioni ridicole, di certo non scendiamo in campo per perdere»

