Van Dijk risponde alle critiche della leggenda del Manchester United Rooney
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il capitano del Liverpool Virgil van Dijk ha risposto alle recenti critiche della leggenda del Manchester United Wayne Rooney, respingendo le affermazioni secondo cui i Reds hanno mancato di leadership in questa stagione come “pigri”. Il difensore centrale del Liverpool è finito sotto i riflettori in questa stagione dopo le scarse prestazioni della sua squadra. I Reds hanno perso quattro partite di campionato di fila e, da leader della classifica della Premier League, sono ora a sette punti dall’Arsenal di Mikel Arteta. Quelle scarse prestazioni del club del Merseyside hanno messo in risalto le prestazioni di tutti i suoi giocatori, in particolare del capitano del club Van Dijk, che è il leader della loro difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Van Dijk: «Sono state fatte affermazioni ridicole, di certo non scendiamo in campo per perdere» - a placare gli animi delle critiche nei confronti del mondo Liverpool dopo la vittoria. Secondo ilnapolista.it