Valtur Brindisi-Ueb Cividale 79-70 | i ducali cadono sotto i colpi di Copeland
Cividale non sfrutta l'inerzia: si interrompe la mini serie di vittorie consecutive che si ferma a due. Dopo la sofferta vittoria di Mestre e il colpaccio interno contro un'altalenante Scafati, la trasferta pugliese riserva le insidie attese. Campo ostico e notoriamente caldo, laddove la sola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marco Esposito, assistente allenatore della Valtur Brindisi, presenta la partita di domani contro United Eagles Basketball Cividale, palla a due alle ore 18. Giornale cartaceo in distribuzione come sempre al Pala Pentassuglia “Si vince e si perde tutti insieme, e - facebook.com Vai su Facebook
Valtur Brindisi - X Vai su X
La Valtur Brindisi reagisce: vittoria di carattere contro Cividale, con un gran Copeland - 79, riscattandosi dopo due sconfitte consecutive. Si legge su brindisireport.it
Rialzare la testa: la Valtur Brindisi ci prova contro Cividale - È l’imperativo della Valtur Brindisi che domani, sui legni del PalaPentassuglia, è chiamata a superare l’ostacolo ... Secondo quotidianodipuglia.it
Copeland mattatore, Brindisi batte Cividale - Ritorna alla vittoria la Valtur Brindisi al termine di una partita ben disputata, ad alto ritmo e percentuali al tiro nei confronti di una volitiva ... basketinside.com scrive