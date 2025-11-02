Valle Seriana frontale tra autobotte dei vigili del fuoco e auto | muore a 34 anni Mouhamadou Bamba Badiane

I vigili del fuoco stavano raggiungendo un capannone in fiamme. Il rumore delle sirene, il metallo accartocciato e un tratto di asfalto trasformato in scena di morte. È domenica mattina, quando la provinciale 671 della Valle Seriana, tra Albino e Nembro, si blocca di colpo. Un’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, in sirena e lampeggianti accesi, diretta verso un incendio a Scanzorosciate, si scontra frontalmente con un’autovettura che viaggia in direzione opposta. Alla guida di quella Opel c’è Mouhamadou Bamba Badiane, 34 anni, senegalese, residente a Leffe. L’impatto è devastante: lui muore sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Valle Seriana, frontale tra autobotte dei vigili del fuoco e auto: muore a 34 anni Mouhamadou Bamba Badiane

