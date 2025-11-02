valentina piscopo lascia il grande fratello e si sfoga contro i concorrenti

Valentina Piscopo torna a parlare dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello. Sui suoi canali Instagram ha condiviso uno sfogo che ha acceso la polemica. La compagna di Domenico D’Alterio infatti ha voluto commentare ciò che è successo durante la breve permanenza nel reality, facendo chiarezza su questioni per lei importanti. Grande Fratello 2025: lo sfogo di Valentina Piscopo. Nel post, Valentina Piscopo scrive che «non ero concorrente e non lo sarei mai stata». Dice che il suo unico obiettivo era parlare con Domenico D’Alterio e capire a che punto fosse il loro rapporto. Sottolinea di essere uscita subito dopo, proprio per dimostrare che non voleva “giocare” con la Casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

