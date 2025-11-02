Valanga sull’Ortles trovati senza vita i dispersi | una 17enne tra i 5 morti

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda degli escursionisti tedeschi travolti da una valanga sulla Cima Vertana, una delle cime del gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. I corpi dei due dispersi, un padre e la figlia di 17 anni, sono stati ritrovati dai soccorritori nelle scorse ore a circa 3.200 metri di quota, dopo ore di ricerche rese difficili dal maltempo e dalla nebbia. Le vittime facevano parte di un gruppo di cinque alpinisti tedeschi sorpresi dalla slavina mentre stavano salendo lungo un canalino della parete nord, equipaggiati con piccozze e ramponi. Tutti e cinque hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

