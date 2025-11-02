Valanga sull' Ortles trovati morti i due dispersi In tutto sono 5 le vittime

Sono stati trovati senza vita i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless, in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia diciassettenne. Il bilancio delle vittime della valanga di ieri, dunque, sale a cinque. La slavina era precipitata sul versante nord della montagna. Le ricerche nonostante il maltempo. Il maltempo aveva ostacolato, in queste ore, le ricerche dei due alpinisti che erano ancora dispersi da ieri sulla Cima Vertana, in Alto Adige. A causa della nebbia, infatti, gli elicotteri hanno avuto alcune difficoltà a portare gli uomini del Soccorso Alpino in quota. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

