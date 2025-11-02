?Valanga sull?Ortles scialpinisti travolti dalla slavina mentre risalgono la parete | morti 3 tedeschi 2 dispersi Le ricerche

BOLZANO - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Una valanga di vaste dimensioni ha travolto due gruppi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ?Valanga sull?Ortles, scialpinisti travolti dalla slavina mentre risalgono la parete: morti 3 tedeschi, 2 dispersi. Le ricerche

