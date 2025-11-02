Valanga sull’Ortles sale il bilancio delle vittime
È salito a cinque il numero delle vittime della valanga che sabato 1 novembre 2025 si è staccata nei pressi di Cima Vertana, nel gruppo dell’ Ortles, in Alto-Adige. Nella mattinata di domenica sono stati trovati altri due morti dopo i tre recuperati nella giornata precedente. Si tratta di padre e figlia di origini tedesche. La ragazza aveva 17 anni. La slavina, staccatasi sul versante Nord, ha travolto una cordata di scialpinisti germanici che stava risalendo un canalino di neve tra le rocce. La massa di neve ha riempito la via di salita trascinandoli a valle e causando loro ferite mortali. Le vittime sono una donna di 30 anni e due uomini di circa 30 e 50 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
