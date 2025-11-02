Valanga sull' Ortles in Alto Adige morti anche padre e figlia di 17 anni | le vittime sono cinque
Cinque morti in Alto Adige dopo una valanga che si è staccata verso le 16 di sabato 1 novembre dalla parete nord di Cima Vertana, a circa 3.200 metri di altitudine. Sette in tutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
