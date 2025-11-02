Valanga sull' Ortles in Alto Adige morti anche padre e figlia di 17 anni | le vittime sono cinque

Ilmattino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque morti in Alto Adige dopo una valanga che si è staccata verso le 16 di sabato 1 novembre dalla parete nord di Cima Vertana, a circa 3.200 metri di altitudine. Sette in tutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

valanga sull ortles in alto adige morti anche padre e figlia di 17 anni le vittime sono cinque

© Ilmattino.it - Valanga sull'Ortles in Alto Adige, morti anche padre e figlia di 17 anni: le vittime sono cinque

Leggi anche questi approfondimenti

valanga sull ortles altoValanga sulla Cima Vertana in Alto Adige, trovati morti anche gli ultimi due dispersi - La Cima Vertana, che si trova nel Parco nazionale dello Stelvio, è una delle mete più frequentate dagli appassionati di alpinismo e sci alpinismo. Da dire.it

valanga sull ortles altoPapà e figlia di 17 anni travolti e uccisi dalla valanga di Ognissanti sull’Ortles: “Hanno lanciato l’allarme, poi la tragedia” - 545 metri di altitudine sulla parete Nord della Cima Vertana ... Scrive quotidiano.net

Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto sono 5 le vittime - Sono al momento sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Valanga Sull Ortles Alto