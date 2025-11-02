Valanga sull’ Ortless trovati morti i due dispersi Sale a cinque il numero delle vittime
Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell’Ortless in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia diciassettenne. Sale così a cinque il numero delle vittime della slavina che ieri è precipitata sul versante nord della montagna. Il distacco lungo la parete nord della Cima Vertana. Nel paese di Solda, base delle operazioni di soccorso e ricerca c’è incredulità. Da anni i soccorritori non intervenivano dal piccolo villaggio abbarbicato sui monti della Val Venosta. L’apertura della stagione invernale sulle Alpi italiane è iniziata con un lutto, per via di una slavina, staccatasi sabato pomeriggio verso le ore 15,50 lungo la parete nord della Cima Vertana, montagna di 3. 🔗 Leggi su Open.online
