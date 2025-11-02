Valanga in Alto Adige trovati morti i 2 dispersi

AGI - Sono stati ritrovati senza vita i due escursionisti dispersi da ieri pomeriggio sulla Cima Vertana nel gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Come apprende l'AGI dai soccorritori, si tratta di un uomo e di sua figlia 17enne, di nazionalità tedesca. . 🔗 Leggi su Agi.it

