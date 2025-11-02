Valanga in Alto Adige trovati morti anche i 2 dispersi Cinque le vittime
AGI - Cinque escursionisti tedeschi morti, tra cui una ragazza di 17 anni, e altri due feriti: è il bilancio della valanga che ha travolto due gruppi nel giorno di Ognissanti in Alto Adige. A Solda, base delle operazioni di soccorso e ricerca degli incidenti in montagna nella zona di 'sua maesta'' l'Ortles, c'è incredulità perché era da tanti anni che i soccorritori del piccolo villaggio abbarbicato sui monti della Val Venosta non recuperavano cinque corpi in un solo evento. L'apertura della stagione invernale sulle Alpi italiane è stata funestata dalla slavina di neve e ghiaccio che si è staccata sabato pomeriggio verso le ore 15,50 lungo la parete nord della Cima Vertana, montagna di 3. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi. In Alto Adige, il distacco ha coinvolto un gruppo di 5 persone #ANSA - X Vai su X
la Repubblica. . Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppo di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti ri - facebook.com Vai su Facebook
Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto sono 5 le vittime - Sono al momento sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles. Lo riporta tg24.sky.it
Valanga in Alto Adige, trovati i corpi dei due dispersi: sono padre e figlia - Trovati i corpi dei due alpinisti tedeschi dispersi nella valanga che ieri si è staccata nella zona dell'Ortles, sulla Cima Vertana in Alto Adige. Si legge su msn.com
Valanga sull' Ortless trovati morti i due dispersi - Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. altoadige.it scrive