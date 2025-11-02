AGI - Cinque escursionisti tedeschi morti, tra cui una ragazza di 17 anni, e altri due feriti: è il bilancio della valanga che ha travolto due gruppi nel giorno di Ognissanti in Alto Adige. A Solda, base delle operazioni di soccorso e ricerca degli incidenti in montagna nella zona di 'sua maesta'' l'Ortles, c'è incredulità perché era da tanti anni che i soccorritori del piccolo villaggio abbarbicato sui monti della Val Venosta non recuperavano cinque corpi in un solo evento. L'apertura della stagione invernale sulle Alpi italiane è stata funestata dalla slavina di neve e ghiaccio che si è staccata sabato pomeriggio verso le ore 15,50 lungo la parete nord della Cima Vertana, montagna di 3. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanga in Alto Adige, trovati morti anche i 2 dispersi. Cinque le vittime