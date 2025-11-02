Valanga in Alto Adige trovati i corpi dei due dispersi | sono padre e figlia
(Adnkronos) – Trovati i corpi dei due alpinisti tedeschi dispersi nella valanga che ieri si è staccata nella zona dell'Ortles, sulla Cima Vertana in Alto Adige. Si tratta di padre e figlia di 17 anni. Le squadre di soccorso fanno ora rientro a valle, considerato anche il peggioramento delle condizioni meteo in quota. Dopo il recupero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
