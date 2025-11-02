AGI - A causa della nebbia e della conseguente impossibilità di far volare gli elicotteri, non sono ancora riprese le ricerch e dei due alpinisti tedeschi dispersi da ieri pomeriggio sulla Cima Vertana nel gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Lo rende noto il Soccorso alpino. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, verranno elitrasportati in quota 25 tecnici del Soccorso Alpino e unità cinofile da valanga. Ieri pomeriggio, una valanga ha travolto e ucciso tre escursionisti tedeschi. Le vittime sono una donna e un uomo di 30 anni e un uomo di 50. Secondo una prima ricostruzione, i tre alpinisti sono stati travolti da una slavina di neve e ghiaccio mentre stavano risalendo un canalino lungo la parete nord con piccozza e ramponi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanga in Alto Adige, sospese per nebbia le ricerche dei due escursionisti dispersi