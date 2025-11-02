Valanga in Alto Adige salgono a cinque morti | trovati i corpi di due scialpinisti dispersi

Sono stati ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi sotto Cima Vertana, nel gruppo dell' Ortles, in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia di soli diciassette anni. Con il loro ritrovamento sale a cinque il bilancio delle vittime della slavina che ieri ha travolto una cordata sul versante nord della montagna. Le ricerche erano riprese all'alba a Solda, ma le condizioni meteorologiche avverse e la nebbia fitta hanno rallentato le operazioni di soccorso. Gli elicotteri sono riusciti a trasportare le squadre solo fino a 2.600 metri di quota, costringendo i soccorritori a un'ulteriore marcia a piedi di due ore per raggiungere i 3.

