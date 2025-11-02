Valanga in Alto Adige salgono a cinque morti | trovati i corpi dei due scialpinisti dispersi

Sono padre e figlia di 17 anni: facevano parte del secondo gruppo di escursionisti travolti ieri a Cima Vertana. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Valanga in Alto Adige, salgono a cinque morti: trovati i corpi dei due scialpinisti dispersi

Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi. In Alto Adige, il distacco ha coinvolto un gruppo di 5 persone #ANSA - X Vai su X

la Repubblica. . Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppo di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti ri - facebook.com Vai su Facebook

Valanga in Alto Adige: Tragico incidente tra scialpinisti, tre morti e due dispersi - Una valanga ha colpito un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, provocando un tragico bilancio di tre vittime. Segnala notizie.it

Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi: tre morti e due dispersi - Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Da ilfattoquotidiano.it

Valanga si è staccata in Alto Adige, tre morti e dispersi - com) Bolzano, 1 novembre 2025 = Nel primo pomeriggio di oggi una valanga si è staccata in Alto Adige, nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppi di alp ... Lo riporta mi-lorenteggio.com