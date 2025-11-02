Valanga in Alto Adige morti cinque escursionisti tedeschi

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La slavina ha sorpreso un gruppo di sette scialpinisti che stava risalendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

valanga in alto adige morti cinque escursionisti tedeschi

© Tgcom24.mediaset.it - Valanga in Alto Adige, morti cinque escursionisti tedeschi

News recenti che potrebbero piacerti

valanga alto adige mortiValanga in Alto Adige: Tragico incidente tra scialpinisti, tre morti e due dispersi - Una valanga ha colpito un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, provocando un tragico bilancio di tre vittime. Si legge su notizie.it

Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti tre alpinisti - Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. tg24.sky.it scrive

Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi: tre morti e due dispersi - Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Valanga Alto Adige Morti