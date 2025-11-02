Valanga in Alto Adige morti cinque escursionisti tedeschi

La slavina ha sorpreso un gruppo di sette scialpinisti che stava risalendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valanga in Alto Adige, morti cinque escursionisti tedeschi

Valanga sull'Ortles, morti tre scialpinisti tedeschi. In Alto Adige, il distacco ha coinvolto un gruppo di 5 persone #ANSA - X Vai su X

