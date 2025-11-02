Valanga in Alto Adige le ricerche dei dispersi sospese a causa della nebbia
Il maltempo sta ostacolando, in queste ore, le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. A causa della nebbia, infatti, gli elicotteri non possono portare gli uomini del Soccorso Alpino in quota. Continuano, però, senza sosta i tentativi di sfruttare un'eventuale breve schiarita. Le speranze di trovare i dispersi vivi svaniscono, però, con il passare delle ore. Nella giornata di ieri tre turisti tedeschi, travolti da una valanga sullo stesso versante della montagna, sono stati recuperati senza vita dalla neve. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
