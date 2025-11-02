Valanga Cima Vertana trovati morti i due dispersi | sale a 5 il bilancio vittime
Purtroppo sono stati trovati morti i due dispersi su Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortless in Alto Adige, dove nella serata di ieri una slavina è precipitata sul versante nord della montagna. Si tratta di due turisti tedeschi sui quali le serrate ricerche si erano concentrate fino ad ora dopo essere riprese all’alba a Solda, anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #Valanga sull'#Ortles. Trovati morti i 2 scialpinisti tedeschi dispersi da ieri vicino alla Cima Vertana a circa 3.200 metri di quota. Sono padre e figlia 17enne; erano insieme al gruppo trovolto. Diventano così 5 le vittime della slavina. 2 le persone - facebook.com Vai su Facebook
Tre persone sono morte a causa di una valanga sulla Cima Vertana, in Alto Adige - X Vai su X
Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto sono 5 le vittime - Sono al momento sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles. Segnala tg24.sky.it
Valanga sull’Ortles: trovati morti padre e figlia - Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. Scrive msn.com
Valanga sull’Ortles, trovati morti i due scialpinisti dispersi: un papà e la figlia 17enne. Sale a 5 il bilancio delle vittime - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. ilgazzettino.it scrive