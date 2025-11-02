Valanga Cima Vertana trovati morti i due dispersi | sale a 5 il bilancio vittime

Purtroppo sono stati trovati morti i due dispersi su Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortless in Alto Adige, dove nella serata di ieri una slavina è precipitata sul versante nord della montagna. Si tratta di due turisti tedeschi sui quali le serrate ricerche si erano concentrate fino ad ora dopo essere riprese all’alba a Solda, anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

