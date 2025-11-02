Valanga Cima Vertana trovati morti i due dispersi | sale a 5 il bilancio vittime

Purtroppo sono stati trovati morti i due dispersi su Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortless in Alto Adige, dove nella serata di ieri una slavina è precipitata sul versante nord della montagna. Si tratta di due turisti tedeschi sui quali le serrate ricerche si erano concentrate fino ad ora dopo essere riprese all’alba a Solda, anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto sono 5 le vittime - Sono al momento sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles. Segnala tg24.sky.it

valanga cima vertana trovatiValanga sull’Ortles: trovati morti padre e figlia - Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. Scrive msn.com

Valanga sull’Ortles, trovati morti i due scialpinisti dispersi: un papà e la figlia 17enne. Sale a 5 il bilancio delle vittime - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. ilgazzettino.it scrive

