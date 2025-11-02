Val Seriana frontale tra autobotte e auto | morto un 34enne tra i feriti anche un minore
Lo schianto è avvenuto sulla provinciale 671 tra Nembro e Albino. Sul posto ambulanze e squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Auto prende fuoco dopo un frontale sulla Valle Seriana vicino Bergamo, due morti: un altro giovane grave - facebook.com Vai su Facebook
Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto ... Riporta msn.com
Scontro frontale tra auto sulla Statale: due morti. Bloccata la Val Seriana - Drammatico incidente poco dopo le 7 di domenica mattina, 5 ottobre, lungo la Statale 671 della Val Seriana. Riporta bergamonews.it
Auto prende fuoco dopo un frontale sulla Valle Seriana vicino Bergamo, due morti: un altro giovane grave - È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina - Lo riporta ilmattino.it