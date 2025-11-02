Va in cerca di funghi e smarrisce la via del ritorno a Fusara | salvato un 57enne
Va in cerca di funghi, ma perde la via del ritorno: tensione, in questo pomeriggio, in località Fusara di Baronissi, nel salernitano, dove un uomo ha contattato personalmente la sala operativa dei Vigili del Fuoco poiché aveva smarrito la via del ritorno, disorientato anche dal calare del sole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
