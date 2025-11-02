Usava farmaci per abusare di donne conosciute online arrestato 34enne a Bergamo

Grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo è stato possibile portare a termine un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne residente proprio a Bergamo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L'indagine era partita dalle denunce presentate da due donne che avevano frequentato l'uomo, che si presentava tramite identità fittizie, attraverso siti di incontri. Il 34enne, durante gli incontri con le vittime, avrebbe anche somministrato loro alcuni farmaci oppioidi allo scopo di narcotizzarle, ridurne la lucidità e violentarle durante lo stato di incoscienza.

