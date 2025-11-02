Usa-Vietnam il segretario alla Difesa Hegseth ad Hanoy incontra omologo vietnamita
Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha incontrato domenica ad Hanoi il suo omologo vietnamita e ha parlato dell’importanza dei legami bilaterali e dell’eredità della guerra del Vietnam. Durante il suo incontro con il ministro della Difesa vietnamita Phan Van Giang, ha avuto luogo uno scambio di reperti della guerra come parte degli sforzi dell’amministrazione Trump per dare priorità alle questioni legate all’eredità della guerra. “Gli Stati Uniti sono una nazione pacifica e siamo impegnati a mantenere la pace e la prosperità nella regione dell’Asia-Pacifico”, ha affermato Hegseth. Durante la sua visita Hegseth ha incontrato anche il presidente vietnamita Luong Cuong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
