Usa | manovre dei Marines a Porto Rico
13.30 Il Pentagono riferisce che il Corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione, in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attacco al Venezuela. Il Comando Sud degli Usa segnala che la 22esima Unità di Spedizione dei Marines ha realizzato "operazioni di addestramento a Porto Rico". In un video si mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe,veicoli e attrezzature impegnato assieme a diversi elicotteri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
