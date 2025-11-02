Usa i Marines si addestrano a Porto Rico | Impegnati nei Caraibi contro il narcotraffico

Lapresse.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercitazioni militari dei Marines statunitensi a Porto Rico. Le immagini sono state diffuse su X dallo U.S. Southern Command. Nel testo che accompagna il video si legge che le forze armate sono state impiegate nei Caraibi con l’obiettivo di “contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria”. Il massiccio dispiegamento di militari nella regione suggerisce che l’amministrazione Trump si stia preparando ad ampliare le operazioni, aumentando la possibilità di un primo attacco statunitense contro il Venezuela. Eppure, nonostante i segnali, il presidente Usa ha affermato di non star prendendo in considerazione questo tipo di ipotesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa i marines si addestrano a porto rico impegnati nei caraibi contro il narcotraffico

© Lapresse.it - Usa, i Marines si addestrano a Porto Rico: "Impegnati nei Caraibi contro il narcotraffico"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

usa marines addestrano portoUsa, i Marines si addestrano a Porto Rico: "Impegnati nei Caraibi contro il narcotraffico" - (LaPresse) Esercitazioni militari dei Marines statunitensi a Porto Rico. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

usa marines addestrano portoMarines Usa si addestrano a Porto Rico: «Impegnati nei Caraibi contro il narcotraffico» - (LaPresse) Esercitazioni militari dei Marines statunitensi a Porto Rico. Da msn.com

usa marines addestrano portoVenezuela, ex base Usa della Guerra Fredda ristrutturata. E i Marines si esercitano in manovre di sbarco a Porto Rico - Gli Stati Uniti stanno ristrutturando un'ex base navale della Guerra Fredda abbandonata da tempo nei Caraibi per supportare le operazioni in Venezuela. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Marines Addestrano Porto