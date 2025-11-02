Usa esercitazioni di sbarco e infiltrazione dei Marines a Porto Rico

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria".

