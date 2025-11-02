Usa agente dell' immigrazione picchia uomo immobilizzato tra le proteste della folla | il video
Negli Usa la polizia di un sobborgo di Chicago sta raccogliendo video e altre prove da inviare all’ufficio del procuratore generale dell’Illinois dopo che un incidente automobilistico che ha coinvolto un veicolo della polizia di frontiera statunitense ha portato a un arresto violento, ripreso in un video che mostra un agente che colpisce ripetutamente un uomo con pugni alla testa mentre è inchiodato a terra. Gli agenti dell’immigrazione hanno arrestato tre persone dopo che una berlina si è scontrata con la parte posteriore del veicolo della polizia di frontiera statunitense intorno a mezzogiorno di venerdì nella città di Evanston. 🔗 Leggi su Lapresse.it
