Urta un mezzo in sosta e l' auto si ribalta su un fianco | l' incidente in via D' Avalos FOTO
Incidente in via D’Avalos nella serata di oggi, domenica 2 novembre. Un’auto si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato, questo quanto emerso da una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale intervenuti su posto, con un mezzo in sosta. A quanto pare alla guida c'era una donna di 35. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
