Uova ritirate dal commercio per sospetta salmonella i lotti del marchio L' Uovo d' Oro interessati dal richiamo

Rischio salmonella: ritirati dagli scaffali alcuni lotti del marchio L'Uovo d'Oro, relativo a uova fresche biologiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Uova ritirate dal commercio per sospetta salmonella, i lotti del marchio L'Uovo d'Oro interessati dal richiamo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Uova ritirate dal commercio, il richiamo del Ministero della Salute: «Rischio microbiologico». I lotti interessati - facebook.com Vai su Facebook

Uova fresche ritirate dai supermercati: sono 30 i lotti - X Vai su X

Uova ritirate dal commercio, il richiamo del Ministero della Salute: «Rischio microbiologico» - Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo riguardante alcune confezioni di uova fresche a marchio Spinovo tuorlo rosso, a causa di un potenziale rischio microbiologico. Secondo msn.com

Uova ritirate dal mercato, rischio salmonella: ecco quali sono e dove sono vendute - Ritirati dal commercio un lotto di uova fresche "Le Coccoline" marchio La Montanari per rischio di salmonellosi. Secondo corriereadriatico.it

Uova ritirate dal mercato, rischio salmonella: ecco quali sono e dove sono vendute - La possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis riguarda le uova prodotte dall’azienda Carboni Simona e confezionate nello stabilimento di via Monte Bianco 8/10 a Peglio, in provincia di ... Riporta quotidianodipuglia.it