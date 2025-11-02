Uova fresche Bio richiamate dal commercio per sospetta salmonella | l'allerta del Ministero
Due gli avvisi di richiamo per le uova pubblicati sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari. Il ritiro dal commercio per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di salmonella nel prodotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uova richiamate per potenziale rischio microbiologico, ecco quali - Il Ministero della Salute dispone un richiamo precauzionale: interessati i prodotti dell’azienda Spinovo di Spino d’Adda (Cremona). Riporta laprovinciadivarese.it
Uova ritirate dal commercio per sospetta salmonella, i lotti del marchio L'Uovo d'Oro interessati dal richiamo - Il sito del Ministero della Salute rende noto che alcuni lotti di uova fresche biologiche sono stati ritirati dal commercio a scopo cautelativo per rischio salmonella. Secondo virgilio.it
Non consumare queste uova: 30 lotti di due marche richiamati per rischio microbiologico - Nuova allerta alimentare per rischio microbiologico che riguarda 30 lotti di uova fresche dei marchi Le Nostranelle e Spinovo ... Lo riporta greenme.it