Uomo aggredito con un martello e un piccone nel Casertano | ferito alla testa e al braccio Denunciato un 37enne

L'aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri a Succivo, nella provincia di Caserta, al culmine di una lite scoppiata tra il 37enne e la vittima, conoscenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A #Cagliari, un uomo di origine nordafricana è stato aggredito da tre persone non identificate. #Indagini in corso per identificare gli aggressori Operazione #sicurezza nella provincia durante la notte degli Ognissanti: segnalazioni, #denunce e un #arresto tra # - facebook.com Vai su Facebook

Succivo, aggredisce un uomo con martello e piccone: denunciato - Tensione nella tarda serata di ieri, 1° novembre 2025 a Succivo, nel Casertano, dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in un’aggressione con armi improprie. Lo riporta msn.com

Aggredisce il 'rivale' con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo - La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Aversa, dove i sanitari hanno riscontrato ferite alla testa e a una gamba, giudicate guaribili in 15 giorni ... Riporta internapoli.it