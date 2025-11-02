Uomini e Donne Martina e Gianmarco paparazzati | scatta di nuovo la scintilla

L'ex coppia di Uomini e Donne Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pizzicata insieme in un momento romantico: i fan sognano il ritorno di fiamma Hai presente quando il cuore batte forte anche lontano dalle telecamere? Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono stati beccati insieme a Napoli, proprio lì, tra una risata e una margherita fumante da Sorbillo. I due volti noti di Uomini e Donne sembrano aver acceso una scintilla che va ben oltre lo studio televisivo. Un video li mostra seduti fianco a fianco, complici, sorridenti, rilassati. Occhi negli occhi, gesti che parlano da soli. E intorno, fan increduli che li fermano per una foto.

