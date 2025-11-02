Uno contro tutti Così parlò Carmelo al Costanzo Show

«Sputate sulla libertà! E sui tribuni della libertà, soprattutto. Liberatevi della libertà!». «Lo Stato è un abuso di potere continuato!». «Cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Garantisce la invivibilità della vita. NON RISOLVE LA VITA! Chi sceglie la democrazia sceglie la libertà, chi sceglie la libertà SCEGLIE IL DESERTO! Ma la democrazia non è niente, è mera demagogia». «MALEDETTE LE CASE, LE FAMIGLIE, LE MOGLI, I PADRI, I FIGLI, LO STATO, L'ANIMA. Tutto quanto! Vogliamo farla finita con la fine? FACCIAMOLA FINITA CON QUESTA FINE!». «Non fingo di interessarmi ai problemi della patria, dell'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uno contro tutti. Così parlò Carmelo (al "Costanzo Show")

