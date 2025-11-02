Università Matteo Bassetti apre il master in Comunicazione Scientifica
Sarà Matteo Bassetti a inaugurare la quinta edizione del Master in Comunicazione Scientifica-CoSe dell’Università di Parma, corso annuale di formazione avanzata per imparare a comunicare la scienza a livello professionale.Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
FILOLOGIA ITALIANA, A MATTEO COMERIO DELL'UNIVERSITA' DI UDINE IL PREMIO NAZIONALE DI DOTTORATO “ALDO E ROMANO ROSSI” Matteo Comerio, dottore di ricerca in Studi linguistici e letterari dell’Università di Udine, ha ricevuto il premio nazi - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Bassetti: "Aggredito dai no-vax, ma non per il giudice. Forse condivide le loro idee" - Nell’ottobre 2022, durante la presentazione del suo libro al Casinò di Sanremo, Matteo Bassetti venne accolto da un gruppo di manifestanti. Segnala huffingtonpost.it
Minacce di morte a Bassetti dei no vax: “Sembra di essere tornati indietro di 4 anni” - Genova – Nuove minacce per l'infettivologo Matteo Bassetti: “Ti uccideremo presto perché sei un vaccinatore infame”, recita il testo della mail che il direttore della Clinica di Malattie infettive ... Si legge su ilsecoloxix.it
Matteo Bassetti: Parte della politica specula su vaccini. Chi dice di non farli un povero ignorante - (Agenzia Vista) Genova, 26 agosto 2025 "In questa calda estate c'è una parte dlela politica che specula sui vaccini. Come scrive affaritaliani.it