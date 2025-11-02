Unimore l’era Cucchiara | Ora serve un rapporto più sinergico con la città

All’indomani dal suo insediamento, nel formulare i migliori auguri di un buon lavoro alla nuova Rettrice di Unimore, Rita Cucchiara, la Cgil di Reggio Emilia ritiene "fondamentale che l’ Università maturi nei prossimi anni un rapporto sempre più sinergico e produttivo con il tessuto sociale cittadino, anche nell’ottica di andare verso la soluzione di problemi che hanno fatto percepire, nel tempo, Reggio Emilia come sede ancillare rispetto a Modena ". "Gli anni che attendono la dottoressa Cucchiara potrebbero essere decisivi nella fase di cambiamento e auspicabile integrazione fra polo Universitario e città di Reggio, un processo avviato ma ancora da perfezionare e con problemi da risolvere – dichiara Cristian Sesena, segretario generale della Camera del Lavoro di Reggio Emilia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

