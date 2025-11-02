 Unilever blocca il gelato solidale con la Palestina e il fondatore di Ben & Jerry’s lo farà da solo

Il co-fondatore di Ben & Jerry’s, Ben Cohen, ha annunciato che la casa madre Unilever ha bloccato il lancio di un nuovo gusto di gelato pensato per esprimere solidarietà con la Palestina. La rivelazione approfondisce una disputa ormai pluriennale tra il celebre marchio di gelati, noto per il suo attivismo sociale, e il colosso britannico dei beni di consumo che lo possiede dal 2000. Cohen ha reso pubblica la notizia attraverso un video su Instagram martedì scorso, dichiarando la sua intenzione di creare personalmente un nuovo sorbetto al gusto anguria. L’imprenditore americano ha chiesto ai suoi follower di suggerire nomi per il prodotto e ingredienti da aggiungere, specificando che si tratta di un’iniziativa indipendente che Ben & Jerry’s non ha potuto realizzare a causa delle restrizioni imposte da Unilever. 🔗 Leggi su Cultweb.it

