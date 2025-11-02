UniFg e Fondazione ANT insieme per la prevenzione oncologica | arrivano i ciclamini della speranza

Il prossimo 4 novembre 2025, dalle 09:30 alle 13:00, presso Palazzo Ateneo e le sedi dipartimentali di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Foggia (via Caggese, 1 e largo Papa Giovanni Paolo II), i volontari della Fondazione ANT saranno presenti con i Ciclamini della Solidarietà, simbolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Le Giuste Parole" è il titolo del Festival dell'informazione sulla violenza di genere organizzato nell’ambito del progetto Zona Franca, sostenuto da Fondazione Con il Sud e promosso dalla cooperativa sociale Il Filo d’Arianna, con la cattedra di Didattica e peda - facebook.com Vai su Facebook

Ant e Dalí Universe di nuovo insieme per un evento benefico - Fondazione Ant sede di Modena e Dalí Universe di nuovo insieme per una serata benefica speciale che unisce arte e... Scrive ilrestodelcarlino.it

fondazione ant - A marzo i cittadini della delegazione locale potranno usufruire di 24 visite di prevenzione oncologica gratuita grazie ... Riporta lanazione.it