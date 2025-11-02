Un’esplosione di te | il debutto pop-rock di Salvatore Palermo

Un artista che arriva dritto al cuore, con un esordio che parla di coraggio e identità. Il cantautore catanese Salvatore Palermo firma nel 2024 il suo primo album, Un’esplosione di te, un lavoro pop-rock dal forte impatto sonoro. Una storia nata a sedici anni, oggi finalmente compiuta. Un debutto che lascia il segno Il percorso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

