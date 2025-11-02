Un’alchimia naturale Il teatro è come una scatola magica

La prima prova con orchestra e cantanti, una mattina di pioggia. Breve pausa, i biscotti di Mattonella circolano tra le poltrone in platea. Le cose funzionano, l’alchimia dei suoni e tra le persone si è creata con naturalezza. Sul palco però i musicisti della Camerata suonano ancora, provano, migliorano quello che hanno appena eseguito. I cantanti li raggiungono e si congratulano. "E’ stato bello, erano ammirati dalla nostra orchestra. E sono cantanti straordinari", racconta Barbara Boganini, la sovrintendente della Camerata Strumentale. "Noi teniamo alla qualità del lavoro e alla qualità dell’ambiente in cui si lavora – aggiunge –, accade spesso che gli artisti che ospitiamo sentano tutto questo e lo riconoscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

