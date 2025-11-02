Una valanga si stacca dall’Ortles Tre alpinisti uccisi due i dispersi

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di ieri nella zona dell’Ortles, attorno alle 16, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige. Il distacco ha coinvolto due gruppi, uno dei quali composto da cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Si registrano tre vittime. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a tarda sera, coordinate dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda con il supporto delle Stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del Soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del fuoco a valle. Da quanto si apprende le vittime sono tre scialpinisti tedeschi, un uomo ed una donna di 30 anni ed un terzo di 50 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una valanga si stacca dall’Ortles. Tre alpinisti uccisi, due i dispersi

