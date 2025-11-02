Una rissa nella notte a Como e un' aggressione a Cantù

Due episodi di violenza hanno segnato la notte appena trascorsa (1-2-novembre 2025). Il primo si è verificato in piazza San Rocco a Como, dove intorno alle 23.30 sono dovuti intervenire i carabinieri e un'ambulanza della Croce Azzurra. Alcuni residenti della zona hanno allertato il numero. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ArezzoTv. . Rissa nella notte di Halloween ad Arezzo. Due i feriti. Sono sette, invece, gli interventi per abuso di alcol, la maggiorparte sono minori. - facebook.com Vai su Facebook

Notte di violenza in città, rissa tra cinque uomini armati di bastone e coltello: interviene la polizia, una persona in ospedale - Notte di follia e violenza in città: sabato 26 ottobre una violenta rissa tra più persone in periferia è sfociata nel ferimento di un uomo, in cinque identificati dalle forze dell'ordine. Si legge su ildolomiti.it

Una notte tremenda: ferito sul lungolago, poi raffica di incidenti, ubriachi ed aggressioni. Tanti interventi in tutta la provincia - Auto ribaltata in via Cesare Cantù ad Erba, intervento dell'elicottero 118 per i soccorsi. Riporta ciaocomo.it

Cerca di sedare una rissa: 37enne aggredito da due ragazzi francesi - Due ragazzi francesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Como, la scorsa notte. Secondo ilgiorno.it